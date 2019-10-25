Гуанчжоу, Китай, , 05:05 — REGNUM В провинции Гуандун на юге Китая до конца 2019 года планируется построить около 34 800 базовых станций сетей связи пятого поколения 5G, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

За последние годы провинция Гуандун наращивала строительство современной инфраструктуры. На конец сентября 2019 года в провинции уже насчитывалось 21 473 базовые станции 5G, что является самым большим показателем по всей стране, сообщили в местном департаменте промышленности и информационных технологий.

Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Фошань вошли в список городов с наибольшим количеством базовых станций сетей связи пятого поколения. По словам представителя департамента промышленности и информационных технологий провинции Ван Вэньцзюня, предприятия в области телекоммуникаций Гуандуна вложили около 11 млрд юаней (около $1,56 млрд) в развитие 5G на конец сентября.

На следующем этапе Гуандун намерена расширить покрытие сетями, ускорить развитие бесплатных сетей в общественных местах и создать еще больше предприятий, специализирующихся на данном направлении.

В начале июня Китай начал выдавать лицензии на коммерческое использование 5G, положив начало новой эры телекоммуникационной промышленности страны. По информации Китайской академии информации и технологий связи, 5G к 2030 году создаст более 8 млн рабочих мест по всей стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские операторы связи построили более 80 тыс. базовых станций сетей 5G