Пекин, , 20:32 — REGNUM Компания Huawei представит свой складной смартфон Mate X 15 ноября 2019 года. Об этом 23 октября сообщил портал Engadget.

По имеющейся информации, смартфон уже готов к выходу на рынок. Интересным представляется то, что 15 ноября 2019 года Mate X начнут продавать только в Китае, его цена составит 16 999 иен (около $2,4 тыс.). За эти деньги покупатель получит смартфон, оборудованный 5G-модемом, 8 Гб оперативной памяти и накопитель емкостью 512 Гб.

Напомним, та версия Mate X, которая поступит в продажу, оборудована процессором Kirin 980. Ранее Huawei заявила, что в марте 2020 года она может выпустить на рынок новую версию складного смартфона, которая получит процессор Kirin 990 со встроенным 5G-модемом.

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