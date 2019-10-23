Токио, , 15:43 — REGNUM Японская автокомпания Nissan может отказаться от бренда Datsun в рамках новой стратегии по реструктуризации бизнеса. Об этом 23 октября сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании, напрямую знакомые с ситуацией.

Новая стратегия компании направлена на увеличение чистой прибыли за счет отказа от нерентабельных продуктов и сокращения производственных мощностей. Так называемый «план восстановления производительности» предусматривает резкий разрыв со стратегией Nissan, которую проводил бывший глава компании Карлос Гон.

В первую очередь, это коснется недостаточно загруженных производственных линий заводов на развивающихся рынках, где Datsun выпускает свои машины для Индонезии, Индии и России.

Однако исключение может быть сделано для США и Китая, где предприятия японской компании продолжают работать в прежнем режиме.

Сообщается, что новая стратегия может быть принята уже в октябре, хотя некоторые аспекты все еще прорабатываются.

«В целом план призван высвободить ресурсы, чтобы сильнее сфокусироваться на США и Китае», — сообщают источники агентства.

Напомним, весной 2019 года бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был взят под стражу в связи с обвинениями в финансовых махинациях.

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