Токио, , 10:35 — REGNUM Японская автокомпания Toyota представит электрокар с твердотельными аккумуляторами на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом заявил главный технический директор компании Шигеки Тераши в интервью изданию Autocar.

Твердотельные аккумуляторы не содержат жидкий электролит, что является нормой для современных литий-ионных аккумуляторов. Отсутствие жидких свойств делает их намного лучше приспособленными для быстрой зарядки, плюс они намного более плотные, что позволяет увеличить запас хода электрокаров. Кроме того, с такими аккумуляторами риски перегрева практически исключены.

Однако проблема заключается в том, что пока не освоена технология массового производства таких аккумуляторов. По словам Тераши, именно это тормозит процесс создания серийных электромобилей с твердотельными аккумуляторами. Их выпуск откладывается до середины следующего десятилетия.

Напомним, Toyota представит на Токийском автосалоне миниатюрный электромобиль BEV.

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