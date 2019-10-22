Пекин, , 22:29 — REGNUM По мере развития сетей 5G в Китае ускоряются темпы создания инфраструктуры сверхскоростных беспроводных технологий. Так, ключевыми телекоммуникационными компаниями страны, а первые три квартала 2019 года построены 80 тысяч базовых станций 5G, сообщает сегодня, 22 октября, Синьхуа.

По данным, опубликованным министерством промышленности и информатизации КНР, за первые девять месяцев текущего года в этом секторе почти на четверть увеличился общий объем операций. После правительственного разрешения коммерческого использования сети 5G резко ускорилась разработка телефонов нового поколения. По данным специализированного исследовательского института, в указанном периоде было выпущено 18 видов смартфонов и продано 787 тысяч единиц данной продукции.