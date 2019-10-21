Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Американский журнал The National Interest в своей публикации отметил превосходные тактико-технические характеристики новой российской самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С35 «Коалиция». Об этом пишет «Российская газета».

По мнению экспертов из США, данное орудие предназначено для замены в войсках САУ 2С19 «Mстa-С». У «Коалиции» в результате автоматизации сокращён до трёх человек экипаж. Теперь он включает стрелка, водителя и командира. Дальность стрельбы 152-мм «Коалиции» достигает 70 километров.

Самой выдающейся характеристикой этого орудия американцы назвали его скорострельность. САУ 2С35 «Коалиция» может вести огонь со скорострельностью до 16 выстрелов в минуту.

Это в четыре раза превышает подобный показатель американской самоходной гаубицы M109 SPG. Данная гаубица сейчас также проходит модернизацию, но её скорострельность будет увеличена лишь до 6−10 выстрелов в минуту. Таким образом, даже модернизированный вариант будет уступать российской САУ.

Кроме того, американские эксперты впечатлены тактико-техническими характеристиками российской тяжёлой боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата», а также боевой машиной пехоты «Курганец-25».