Нью-Дели, , 12:18 — REGNUM Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) приступила к работе по созданию гиперзвукового оружия нового поколения — ракет, которые перемещаются со скоростью в пять раз больше скорости звука, или чуть более мили в секунду. Об этом сегодня, 21 октября, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в правительстве страны, которые пожелали остаться неназванными.

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«Система гиперзвукового оружия является одним из направлений современных технологий, которые мы серьёзно изучаем», — подчеркнули собеседники.

Отмечается, что разработки нового оружия Индия начала на фоне проводимых Китаем, Россией и США «испытаний гиперзвукового оружия различных типов для усиления стратегического ядерного сдерживания».

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Как сообщало ИА REGNUM, уже в ближайшие три-четыре года появится гиперзвуковая ракета воздушного базирования Brahmos-2, которая создаётся совместно Индией и Россией. Ранее прототип ракеты Brahmos-NG на аэрокосмической выставке Aero India 2019 представило российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace. Испытательный пуск перспективной российско-индийской ракеты Brahmos-NG, которая будет устанавливаться на самолёты МиГ-29 и Су-30МКИ, может состояться уже в конце 2023 — начале 2024 года.

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