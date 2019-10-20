Чэнду, Китай, , 15:45 — REGNUM С космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань запущен спутник для тестирования новых технологий в сфере широкополосной высокоскоростной связи. Об этом сообщает газета China Daily.

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Телекоммуникационный спутник был разработан специалистами Китайской академии космических технологий и Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Запуск космического аппарата был произведён при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3B».

Отмечается, что этот старт стал уже 315-м для ракет-носителей семейства «Чанчжэн». Первый запуск с использованием РН первого поколения «Чанчжэн» был произведён в ноябре 1969 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября с околоземной орбиты был выведен экспериментальный китайский спутник Xinyan-1, запущенный в 2012 году. Китай не раскрывал конкретные технологии, которые испытывались с помощью этого аппарата.

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