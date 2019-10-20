Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Совокупные мировые расходы на продукты и услуги в сфере кибербезопасности в 2019 году составят $106,6 млрд, что на 10,7% больше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

Согласно оценке экспертов, наибольшая доля расходов на кибербезопасность в 2019 году — $47 млрд — придётся на сервисы, такие как услуги по защите информации, консалтинговые услуги, а также обучение в сфере информационных технологий. Расходы на программное обеспечение в этой области составят почти $38 млрд. Ещё $21 млрд будет затрачен на продукты сетевой безопасности и другое оборудование.

Прогнозируется, что в ближайшие годы расходы в этой сфере продолжат расти. Ожидается, что в период с 2019 по 2024 год средний ежегодный темп роста составит 9,4%.

В рассматриваемый период странами с наибольшими расходами в сфере информационной безопасности останутся США и Китай, причём большая часть расходов придётся на банковский сектор и государственные организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре эксперты IDC представили прогноз, согласно которому совокупные глобальные потребительские расходы в сфере информационных технологий в течение 2019−2023 годов будут расти со скорость 5,1%.

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