Берлин, , 11:14 — REGNUM Система акустического мониторинга SoundSee будет отправлена на Международную космическую станцию (МКС) на борту грузового корабля Dragon, запуск которого запланирован на 2 ноября. Об этом сообщает TechCrunch.

Модуль SoundSee разработан специалистами немецкой компании Bosch совместно с коллегами из американской Astrobotic Technology. На встроенные микрофоны SoundSee будет записывать звуки, издаваемые техникой на борту МКС. Программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта позволит анализировать поступающие аудиоданные в автоматическом режиме. Планируется, что это устройство поможет предотвратить сбои в работе систем МКС, предупреждая экипаж о малейших изменениях.

Блок SoundSee будет установлен на один из трёх аппаратов Astrobee, доставленных на МКС в апреле 2019 года. Это позволит системе SoundSee автоматически перемещаться по станции и контролировать работу технических устройств во всех отсеках.

Система акустического мониторинга войдёт в состав полезной нагрузки грузового корабля Dragon компании SpaceX, запуск которого запланирован на 2 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года на борту МКС был протестирован один из автоматических аппаратов Astrobee — Bumble. Планируется, что эти устройства будут использоваться для выполнения некоторых работ на станции в автоматическом режиме или под контролем специалистов наземного центра.

Читайте ранее в этом сюжете: На МКС протестировали автономного робота Astrobee