Москва, , 14:08 — REGNUM Тюнеры из российского ателье TopCar подготовили Mercedes-Benz GLE Coupe для off-road (бездорожье). Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Inferno 4x42 Tarantas.news

Машина была доработана на базе предыдущего поколения Mercedes-Benz GLE Coupe специально для клиента тюнинг-ателье из Испании. Автомобиль получил название Inferno 4×4².

«Подготовили технически к покатушкам её на off road и при этом добавили ей эстетического внешнего вида», — говорится в сообщении.

Доработанный Mercedes-Benz GLE Coupe приобрел особый обвес кузова, который включает в себя новые бамперы и пороги в ярком желтом цвете. В комплект также вошли лебедка и шины, специально предназначенные для бездорожья. Кроме того, на крыше авто тюнеры поставили дополнительный блок со светодиодной лентой и полупрожекторами.

Напомним, в конце лета 2019 года немецкая компания Mercedes-Benz представила купе-кроссовер GLE Coupe нового поколения.

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