Симферополь, 18 октября 2019, 13:27 — REGNUM Сотовые операторы Крыма отменили ограничения скорости мобильного интернета для абонентов МТС, которые приобрели сим-карты за пределами полуострова. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в министерстве внутренней политики, информации и связи РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у владельцев сим-картам оператора МТС, приобретённых за пределами Крыма, на полуострове значительно снизилась скорость интернет-соединения.
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