Нью-Йорк, США, , 01:07 — REGNUM Частная космическая корпорация Virgin Galactic представила образцы униформы для экипажей суборбитальных кораблей. Об этом сообщает портал Space.com.

По данным портала новая линия космической одежды разработана и изготовлена совместно компаниями Virgin Galactic и Under Armour.

«Космическая» одежда изготовлена из тканей темно-синего цвета со светоотражающими вставкам. Комплект включает базовый космический комбинезон, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта.

Основатель Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон подчеркнул, что одежда для космических полетов — это основная часть общего имиджа космического века.

«Наши представления о космических полетах неразрывно связаны с тем, какую форму носят астронавты», — подчеркнул Брэнсон.

Он также отметил, что представленная космическая форма ему очень нравится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года разработанный компанией Virgin Galactic космический корабль SpaceShipTwo смог осуществить старт с самолета-носителя WhiteKnightTwo и выполнил суборбитальный полет в ходе которого он поднялся на высоту 89,9 км над Землей.

Virgin Galactic собирается использовать данный корабль для космического туризма. Пассажиры смогут испытать невесомость во время полета. Собственно, новая униформа для них и предназначена.

https://twitter.com/UnderArmour/status/1184473651569184768