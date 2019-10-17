Ростов-на-Дону, , 18:20 — REGNUM Первая партия новейших автоматов АК-12 поступит в войска Южного военного округа (ЮВО) до конца 2019 года, сообщает 17 октября пресс-служба ЮВО.

Напомним, автомат АК-12 был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года.

Новый автомат от концерна «Калашников» отличается от предыдущей модели основного российского автомата АК-74 более комфортной для стрелка конструкцией, некоторые элементы (например, приклад) получили функцию регулировки габаритов.

Кроме того, АК-12 приспособлен для крепления гораздо большего количества дополнительного оборудования типа оптических, тепловизионных и иных прицелов, фонарей и рукояток.

Автомат АК-12 рассчитан на промежуточный патрон калибра 5,45 мм. Его «собрат», автомат АК-15, также принятый на вооружение в 2018 году, использует промежуточные патроны калибра 7,62 мм.

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