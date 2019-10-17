Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Бойцы спецназначения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области завершило перевооружение на модифицированные автоматы АК-74М (5,45 мм) с комплектом «Обвес».

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, у новых автоматов — регулируемый телескопический приклад, а магазины изготовлены из полупрозрачного полимера, что позволяет бойцу визуально контролировать расход боеприпасов при стрельбе.

На новом оружии есть система крепления приборов прицеливания и наблюдения, лазерных указателей, фонарей и т.д. При этом сохранилась возможность примкнуть к автомату штык-нож и подствольный гранатомет.

Новые автоматы также позволяют спецназовцам вести бесшумную стрельбу для решения специальных задач с большей эффективностью.

Передвигаются подразделение специального назначения общевойсковой армии ЗВО на бронированных автомобилях «Тайфун» и «Рысь».