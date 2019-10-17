Москва, , 14:58 — REGNUM Начиная с 2018 года российская компания КамАЗ вложила в различные стартапы средства на сумму свыше 46 млн рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

На прошедшем в Москве мероприятии под названием KAMAZ Pitch Day, российский автогигант провел открытую питч-сессию для технологических стартапов. Эксперты компании оценили 18 представленных проектов стартапов и выбрали те идеи, которые могли бы стать основой возможного совместного проекта.

«Компания готова встраивать стартапы в свою линейку цифровых сервисов по модели revenue share и предоставлять доступ к своим клиентам — самым крупным компаниям России. За 2018−2019 год корпорация запустила пять успешных пилотов со стартапами и инвестировала в стартапы более 46 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 года КамАЗ совместно с резидентами IT-парка в Набережных Челнах разработали приложение «Спецшеринг» для аренды спецтехники.

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