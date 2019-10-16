Сеул, , 13:29 — REGNUM Южнокорейская компания Kia разрабатывает для индийского авторынка малолитражный кроссовер Kia QYI. Об этом сообщает India Car News.

Концептуальная модель будет представлена на индийской автовыставке Auto Expo в феврале 2020 года, а серийная версия появится в июле. QYI займет в линейке Kia место ниже Seltos, который появился в продаже в конце лета этого года.

Пока технические характеристики нового кроссовера не сообщаются. По информации издания, четырёхметровый кроссовер Kia QYI будет конкурировать с такими моделями, как Hyundai Venue, Maruti Suzuki Vitara Brezza, Tata Nexon, Mahindra XUV300 и Ford EcoSport.

Как сообщало ИА REGNUM, за половину августа и сентябрь 2019 года индийские дилеры приняли рекордное количество заявок на KIA Seltos — более 40 000.

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