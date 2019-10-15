Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Частная американская компания SpaceX намерена дополнительно разместить на орбите Земли 30 тысяч спутников в рамках своего проекта Starlink. Об этом 15 октября сообщает портал Space News со ссылкой на слова представителя Международного союза электросвязи (МСЭ).

Как уточняется, серию запросов от SpaceX на выделение дополнительных частот для спутников МСЭ получил в последние несколько недель от Федеральной торговой комиссии США.

Космические аппараты предполагается разместить на орбитах 328 — 580 километров, сроки реализации планов при этом не уточняются.

Проект Starlink был разработан SpaceX в 2015 году с целью обеспечения глобального доступа к высокоскоростному интернету. На сегодняшний день компания уже получила разрешения на размещение 11 тысяч спутников в рамках этого проекта, а с учётом новых заявок число аппаратов может превысить 40 тысяч.