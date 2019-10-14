Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Американская автокомпания Ford запатентовал программируемый квадрокоптер для своих машин. Информация о новинке появилась в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Устройство дрона можно изменять в зависимости от выполняемых им задач. Одной из функций беспилотника может быть помощь при ДТП или в других чрезвычайных ситуациях. Сообщается, что квадрокоптер может храниться и заряжаться в багажнике автомобиля, а информация о нём может отображаться на дисплее информационно-развлекательного комплекса автомобиля.

Беспилотник может быть запрограммирован как на слежение за авто во время его движения, так и на передачу сигналов аварийным службам о местонахождении транспортного средства при ДТП.

Данным дроном может быть укомплектовано любое транспортное средство — от грузовых машин до внедорожников и кроссоверов.

Напомним, компания Ford отозвала в Европе около 322 000 машин из-за возможного риска возгорания аккумуляторов. Под отзыв попали модели Mondeo, S-Max и Galaxy, которые были собраны с февраля 2014 года по февраль 2019 года.

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