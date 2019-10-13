Вашингтон, , 13:17 — REGNUM В тестовой версии браузера Chorme от Google появилась функция отправки телефонного номера на синхронизированный смартфон. Об этом сообщает Android Police.

Google Chrome Google

Новая функция тестируется в версии Chrome Beta v78. При использовании этой функции браузер Chorme позволяет мгновенно отправить телефонный номер со страницы веб-сайта, открытого на компьютере, на смартфон, синхронизированный через Google-аккаунт.

Пересылка номера с браузера компьютера поддерживается на смартфонах под управлением операционной системы Android 9 и 10 версий. Ожидается, что в скором времени эта функция будет добавлена в стабильную версию Chrome.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Google рассказали о предстоящих обновлениях браузера Chorme, в которых будет добавлена новая система управления вкладками на смартфонах, а также функция пересылки вкладки на другое синхронизированное устройство.

Читайте ранее в этом сюжете: Google введет новые функции в браузере Chrome