Токио, , 12:25 — REGNUM Японская компания Toyota планирует представить на Токийском автосалоне водородный седан Mirai нового поколения. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба компании.

Toyota Mirai Global.toyota

Новая модификация электрокара, который работает на топливных элементах (FCEV), получила новую платформу и дизайн и стала еще крупнее предшественника.

По словам руководителя проекта Mirai, им хотелось, чтобы клиенты выбирали их электрокар не только за то, что тот работает на водороде, но и за совокупность всех его качеств.

В продажу второе поколение Mirai поступит в конце 2020 года. Японская компания планирует начать поставки авто в Японию, Северную Америке и Европу.

Сообщается, что дальность хода без подзарядки нового поколения Mirai выросла на 30%. Электромобиль был полностью переработан на основе премиальной платформы TNGA с задним приводом от Toyota, что позволило ему стать еще более маневренным.

Напомним, первое поколение электромобилей под названием Mirai (в переводе с японского «будущее») вышло в 2014 году.

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