Москва, , 14:14 — REGNUM Компания «ММС Рус» подписала соглашение с АГ «Авилон», который стал новым дилером японской марки Mitsubishi в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что до этого Авилон не занимался реализацией японских авто. Сообщается, что новый центр откроется в марте 2020 года. А 1 октября этого года состоялось техническое открытие салона.

Общая площадь автосалона «Авилон. Mitsubishi» составит порядка 520 кв.м. Он будет заниматься реализацией новых авто, сервисным обслуживанием и ремонтом любого уровня сложности.

Все модели японской марки будут выставлены в шоу-руме: Pajero, Pajero Sport, L200, Outlander, Eclipse Cross и ASX.

Кроме того, клиенты компании смогут воспользоваться всем спектром услуг, которые связаны с приобретением новых машин. Например, консультацией, тест-драйвом, финансовыми и страховыми инструментами.

Дилеры прогнозируют, что за 2020 год смогут продать 665 автомобилей в новом автосалоне.

Напомним, что продажи Mitsubishi в сентябре 2019 года упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3774 единиц.

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