Москва, , 13:41 — REGNUM В России по итогам сентября 2019 года самой популярной моделью грузового авто стал «ГАЗон NEXT». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Причем лидером отечественного авторынка грузовиков «ГАЗон NEXT» становится уже второй месяц подряд.

Продажи этой модели Горьковского автозавода в сентябре 2019 года составили 519 экземпляров. На втором месте — КАМАЗ-43 118, результат продаж которого составил 478 единиц. Стоит отметить, что следующие две модели грузовиков, которые заняли третье и четвертое места в рейтинге самых популярных грузовых авто России, также были выпущены в Набережных Челнах. Это КАМАЗ-5490 (430 ед.) и КАМАЗ-65 115 (341 ед.).

На пятом и шестом месте с одинаковым показателем продаж оказались Mercedes-Benz Actros и Volvo FH (по 252 ед.).

Напомним, реализация новых грузовых авто в сентябре 2019 года в России упала на 6%, до 5945 экземпляров.

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