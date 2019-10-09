Москва, , 12:37 — REGNUM Официальный представитель компании Nissan Motor ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в России объявил об отзыве 161 957 автомобилей моделей Note и Tiida. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с января 2007 года по август 2014 года. Причина отзыва — «возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира».

Подобная неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности.

В сообщении Росстандарта говорится, что на отозванных моделях авто будет произведена заменена газогенератора подушки безопасности пассажира.

Напомним, японская компания Nissan планирует привезти на Токийский автосалон, который пройдет с 25 октября по 4 ноября 2019 года, концептуальную модель электромобиля Nissan IMk.

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