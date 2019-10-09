Калининград, , 12:17 — REGNUM Головной траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ленинец» покинул акваторию Калининградского морского порта и отправился на Камчатку южным морским путём, а не северным, как планировалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Судно построено на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для Рыболовецкого колхоза им. Ленина (Камчатский край). Для прибытия в пункт назначения траулеру предстоит преодолеть половину длины окружности земного шара. «Переход займёт, предположительно, 60 суток», — сообщили в корпорации.

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На борту судна, кроме экипажа, находится специалист завода-изготовителя. Его задача во время перехода — наблюдение и, при необходимости, помощь экипажу в устранении неисправностей оборудования. По прибытии траулера на Камчатку планируется провести испытания его рыбопромыслового комплекса.

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