Калининград, , 14:43 — REGNUM

Специалисты прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (Калининград) завершили основной этап ходовых испытаний траулера-сейнера проекта SK-3101R «Ленинец», сообщает 31 июля пресс-служба предприятия.

Испытания в море продолжались с 12 июля. Траулер осуществил три выхода в Балтийское море, во время которых проверялись ходовые качества судна и работа всех систем и механизмов. В результате специалисты завода подтвердили заложенные технические характеристики судна. На борту траулера работали экипаж и сдаточная команда завода «Янтарь», а также приёмная комиссия заказчика.

В настоящее время на судне проходит ревизия и устранение выявленных замечаний. После завершения этого этапа траулер сделает контрольный выход в море и затем будет передан заказчику.

Напомним, «Янтарь» выполняет строительство трёх траулеров-сейнеров проекта SK-3101R в интересах Рыболовецкого колхоза им. Ленина (Петропавловск-Камчатский). Головное судно проекта спущено на воду в ноябре 2017 года.

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