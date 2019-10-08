Токио, , 19:25 — REGNUM Японская корпорация Sony пообещала к концу 2020 года выпустить свою новую игровую консоль Sony PlayStation 5. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба корпорации.

Запуск продаж Sony PlayStation 5 планируется в период новогодних распродаж в конце 2020 года. Разработчики обещают, что новая приставка будет обладать совершенно новым геймпадом с улучшенной функцией вибрации во время игры.

Если, например, пользователь играет в симулятор футбола, то он сможет почувствовать различие между сухим и мокрым газоном стадиона.

Напомним, что приставка Playstation впервые появилась в 1994 году. Тогда это был настоящий прорыв в мире игровых консолей. Приставка переиздавалась, и за 12 лет официальных продаж было продано более 102 млн копий данных консолей.