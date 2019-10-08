Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM По периметру полигона опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом может появиться противофильтрационная завеса в грунте. Она будет представлять собой армированную бетонную стену глубиной порядка 8−10 метров и длиной 3,5 км.

Такой проект разработал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сообщили 8 октября в городском Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Противофильтрационная завеса, заглубленная в кембрийские глины, позволит герметизировать территорию полигона, перекрыть пути возможного выхода загрязняющих веществ за пределы «Красного Бора» в случае возникновения аварийных ситуаций.

Напомним, по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжаются мероприятия по передаче полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Полигон должен перейти в ведение Минприроды с 1 января 2020 года. После этого ликвидацией накопленного вреда окружающей среде в рамках федерального проекта «Чистая страна» займется ГК «Росатом». Санкт-Петербург, в свою очередь, передаст имеющиеся у города наработки в отношении полигона, которые могут быть использованы по решению федеральных властей.

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