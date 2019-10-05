Тайюань , Китай, , 05:51 — REGNUM Китай запустил на околоземную орбиту спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли с высокой степенью разрешения Gaofen-10, пишет 5 октября газета China Daily.

Старт ракеты-носителя «Великий поход 4С» со спутником на борту состоялся в 02:51 утра по местному времени (21:51 мск 4 октября) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.

Установленная на спутнике оптика, смонтированная на космическом аппарате, даёт возможность получить снимки поверхности Земли с разрешением менее одного метра.

Gaofen-10 планируется применять в целях наблюдения, проектирования дорожных сетей, для градостроительства, оценки урожайности сельхозугодий. Он будет полезен и для мониторинга последствий природных и техногенных катастроф.

Успешный запуск Gaofen-10 — это 314-й старт ракеты «Великий поход» типа 4С.