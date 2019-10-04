Москва, , 12:05 — REGNUM По данным «Авито Авто», спрос на автомобили с газовыми моторами в России упал на 66% за год. Об этом сообщает RG.

Специалисты «Авито» пришли к выводу, что спрос на авто с газовыми двигателями упал, подсчитав количество запросов на данный вид транспорта. Причем, по их данным, сильнее всего снижение спроса произошло в Ростове-на-Дону (порядка 80%), а меньше всего он упал в Краснодаре (на 64%).

Стоит отметить, что количество предложений тоже уменьшилось. В общем по стране их количество стало меньше на 66% за год. Меньше всего предложений на машины с газовыми двигателями было зафиксировано в Нижнем Новгороде. Там их количество упало на 75%.

Наибольшее количество автомобилей с газовыми агрегатами реализуется в Челябинске, Краснодаре и Москве. Отметим, что на эти машины цена выросла в России на 11,6%. Они продаются от 282 000 рублей. Причем самые бюджетные модели можно приобрести в Волгограде.

Напомним, АвтоВАЗ до конца октября снизил стоимость на битопливный Lada Largus CNG за счет акций.

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