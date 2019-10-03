Москва, , 11:34 — REGNUM Китайский автопроизводитель Lifan Industry получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для кроссовера Lifan X70. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Продажи кроссовера Lifan X70 прекратились в России в мае 2019 года, когда закончилось производство китайских моделей на черкесском заводе Derways. Согласно новому ОТТС, который вступил в силу со 2 октября, теперь Lifan X70 будет ввозится из Китая.

Это будет все тот же техническом плане Lifan X70, который продавался и раньше. Под капотом кроссовера двухлитровый двигатель мощностью 136 л. с., который идет в паре с пятиступенчатой МКПП или с вариатором.

Напомним, как сообщил в рамках форума «Локализация-2019» в Ташкенте председатель правления компании «Узавтосаноат» («Узавтопром») Бахтиер Умурзаков, в настоящее время прорабатывается вопрос производства в Карачаево-Черкесии автомобилей Atlas («Атлас»).

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