Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Военно-воздушные силы США нашли способ решить проблему дорогостоящего ремонта старых самолётов. Для этого предлагается использовать промышленные 3D-принтеры. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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Дело в том, что многие детали самолётов уже сняты с серийного производства, а заказ и изготовление новых запчастей обходится очень дорого. Поэтому для снижения растущих расходов на поддержание боеготовности стареющего воздушного флота Пентагон намерен воспользоваться технологий следующего поколения. Так, промышленные 3D-принтеры смогут копировать необходимую деталь, после чего печатать её. Это позволят избежать необходимости заново налаживать линию производства устаревшей детали.

«Нам нужна новая бизнес-модель для взаимодействия с представителями отрасли, чтобы старые детали не были сдерживающим фактором в том, что касается нашей готовности к войне», — заявил помощник министра ВВС США Уилл Ропер.

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Уточняется, что с одним из подразделений американской компании General Electric был заключён контракт, в рамках которого ВВС США смогут печатать на 3D-принтерах детали для самолётов F-16 и F-15. Аппартура для печати будет установлена прямо в ремонтных мастерских ВВС. Также сотрудники предприятия обучит военных специалистов их использованию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что армия США была полностью истощена, однако теперь у Соединённых Штатов есть истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, истребители F-18, новые корабли, новые ракеты. Кроме того, Вашингтон значительно увеличил расходы на военную сферу. Так, в 2018 году Вооружённые силы США были профинансированы на рекордные $700 млрд, В 2019 году эта сумма составит $716 млрд. А уже в 2020 году возрастёт до $738 млрд.