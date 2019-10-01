Берлин, , 10:01 — REGNUM Немецкий концерн Volkswagen планирует принять новую стратегию по позиционированию своих брендов Seat и Skoda. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на руководителя автомобильной стратегии Volkswagen Group Майкла Йоста.

«В будущем мы хотим более чёткого позиционирования каждого из наших брендов. У Seat есть модели Cupra, которые могут играть на эмоциях и страсти, а Skoda могла бы эффективнее продаваться, отвечая запросам рынков Восточной Европы, напирая на функциональность интенсивнее, чем сейчас», — заявил Йост.

Он добавил, что более бюджетные модели Skoda, в которых, возможно, придется сократить часть премиум-опций, станут конкурировать на авторынке Восточной Европы с Dacia, Hyundai и Kia. Испанская марка Seat, модели которой могут наоборот подорожать, станет конкурировать с премиальным брендом Alfa Romeo, как задумывал бывший председатель Volkswagen Фердинанд Пиех, отметил он.

У основной марки Volkswagen также пройдут некоторые изменения.

«Мы очень внимательно изучаем возможные совпадения в портфелях продуктов всех брендов. Например, мы не будем выпускать Tiguan Coupe на европейском рынке», — добавил Йост.

Напомним, 30 сентября в Брауншвейге началось рассмотрение коллективного иска от около 470 тыс. немецких автовладельцев против Volkswagen в связи с «дизельным скандалом».

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