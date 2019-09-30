Сингапур, , 16:13 — REGNUM Немецкая компания Volocopter планирует провести первый публичный испытательный полет городского аэротакси в конце 2019 года в Сингапуре. Летательный аппарат VoloCity предназначен для использования на небольшие расстояния. Об этом 30 сентября передает агентство Associated Press.

Ожидается, что стоимость поездки при выходе воздушного такси на рынок будет сопоставима с поездкой на лимузине.

Ряд компаний пытаются вывести аэротакси на массовый рынок, но отсутствие регулирования перемещения аппаратов и инфраструктуры, а также проблемы безопасности пока создают серьезные трудности в реализации проекта.

Кампания Volocopter планирует открыть в Сингапуре первые коммерческое маршруты беспилотных такси, напоминающих небольшой вертолет с 18 роторами, через два-три года.

«Для коммерческих маршрутов у нас есть два профиля клиентов… — бизнес-клиенты… или туристы», — сказал представитель компании Александр Зосель.