Пекин, , 09:48 — REGNUM Первый в мире двухбашенный вантовый стальной композитный мост был открыт для движения автомобилей 28 сентября в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Мост является продолжением проспекта Чанъань — автомобильной артерии города в центре Пекина, пролегающей с востока на запад. Мост получил название в честь компании Shougang Iron and Steel Group, имеет длину 1354 метра при ширине 54,9 метров. С его открытием проспект Чанъань удлинится на 6,5 км на запад.

Мост имеет двустороннее движение, а также выделенные полосы для транспортных средств без мотора, а также тротуары. На его строительство ушло 45 тыс. тонн стальных пластин, что больше, чем при строительстве Национального стадиона в Пекине, более известного как «Птичье гнездо».

Отметим, что компания Shougang Iron and Steel Group была основана в 1919 году в городском районе Шицзишань на западе Пекина. Теперь компания вывезла производство в соседнюю с Пекином провинцию Хэбэй.

Бывшие фабричные площади теперь стали новой зоной для зимних спортивных соревнований, ярмарок и выставок. В настоящее время продолжится строительство крупного лыжного трамплина, который будет задействован на Зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.

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