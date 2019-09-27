Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) «Владимир Емельянов», сошедший со стапелей Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге, начал заводские ходовые испытания, сообщила 26 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Заводские ходовые испытания и государственные испытания корабля ПМО «Владимир Емельянов» пройдут в акватории Балтийского моря, затем корабль поступит на вооружение Военно-Морского Флота России ещё до конца 2019 года.

«Владимир Емельянов» — тральщик проекта 12 700 (шифр «Александрит»). Эти корабли с самым большим композитным корпусом, водоизмещением около 890 тонн и со скоростью хода до 16,5 узла предназначены для поиска и уничтожения мин, расположенных как в воде акватории, так и на морском грунте. При этом корабли могут и не входить в опасную зону: поиск, идентификация и уничтожение мин осуществляется дистанционно, для чего тральщики оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. Однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на «Александриты» установлены безэкипажные катера.

На рабочем совещании, которое состоялось в Адмиралтействе, адмиралу Николаю Евменову было доложено о завершении первого этапа модернизации производственных мощностей Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), что позволит заводу выйти на график строительства и передачи Флоту двух тральщиков проекта «Александрит» в год. На втором этапе модернизации завод обеспечит передачу ВМФ ежегодно уже трёх кораблей.

Закладка тральщика «Владимир Емельянов» состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе 20 апреля 2017 года. Тогда он был четвёртым по счёту кораблём проекта, следующим за «Александром Обуховым», «Георгием Курбатовым» и «Иваном Антоновым». После пожара на борту «Георгия Курбатова», в результате чего сдачу корабля перенесли, «Владимир Емельянов» стал третьим кораблём проекта 12 700.