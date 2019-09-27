Братислава, , 08:10 — REGNUM Международная антивирусная компания ESET провела опрос, показавший, что 91% российских пользователей предпочитает «пиратский» контент легальному, об этом пресс-центр ESET сообщил на сайте компании.

Опрос проводился в сентябре 2019 года, в нем приняли участие более 2000 респондентов. Опрошенных попросили ответить на два вопроса, выбирать было можно несколько вариантов ответа.

При ответе на первый вопрос: «Какой контент вы «пиратите» чаще всего?» только 9% респондентов заявили, что пользуются исключительно лицензионным продуктом. При этом «взломанными» играми пользуются 52%, «пиратские» фильмы и сериалы скачивают 43% опрошенных, музыку без лицензии «качают» 34% респондентов. «Пиратский» софт устанавливают 19%. Книги, скачанные с «пиратских» сайтов, читают лишь 14%.

Второй вопрос был о тех причинах, по которым отечественные пользователи не желают воспользоваться лицензированным контентом.

В качестве причины высокую цену продукта обозначили 75% респондентов. Малый ассортимент легальных сервисов не нравится 34%, 16% опрошенных назвали главным фактором неудобную схему оплаты.

По идейным соображениям отказывается платить за контент каждый четвёртый.

Российских пользователей не слишком пугает то, что вместе с «пиратским» контентом на компьютер часто попадают вредоносные программы.