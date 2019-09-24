Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Американская корпорация Sikorsky представила модульный комплект для вертолётов HH-60W, также известных как «Чёрный ястреб», позволяющий быстро превратить транспортный воздушный аппарат в ударную машину, сообщает 24 сентября интернет-портал Defence Blog.

В комплект включены оборудование для боевой навигации и специальной связи, которое быстро устанавливается благодаря открытой архитектуре авиационного оборудования FACE (Future Airborne Capability Environment).

Авторы проекта заявляют, что это не только позволит снизить затраты на жизненный цикл воздушной машины и расширяет сферу её применения.

Кроме того, архитектуру FACE предлагается применять не только на вертолётах, но и на самолётах. Элементы этой архитектуры уже применяются на ряде воздушных машин таких производителей как Lockheed Martin и Boeing.

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