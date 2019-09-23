Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS). Данные платформы предназначены для обнаружения и отслеживания самолётов. Кроме того, они применяются для наведения истребительной авиации и ракет большой дальности, а также для сбора информации о целях и угрозах со стороны противника. Об этом пишет американский ресурс Military Watch Magazine.

A-50 «Шмель» Maxim Maksimov

Москва, , 14:59 — REGNUM По мнению издания, российский AWACS — самолёт А-50У — пока уступает по своим характеристикам американскому самолёту дальнего радиолокационного обнаружения E-3G. Однако полностью новая российская платформа А-100, которая может поступить на вооружение ВС РФ в начале 2020-х годов, по своим возможностям превзойдёт аналоги производства США.

Издание также пишет, что наряду с планами по развертыванию новых платформ ДРЛО российские вооруженные силы частично компенсировали неравенство в возможностях, пытаясь лишить самолёты ДРЛО противника доступа к боевым пространствам. Это было достигнуто за счет разработки гиперзвуковых зенитных ракет большой дальности, которые несут российские истребители, истребители-перехватчики и наземные средства ПВО.

В качестве яркого примера американский ресурс упоминает российскую зенитную ракету 40Н6Е, имеющую скорость 15 Махов и дальность полёта 400 километров, которая используется ЗРК С-400 и С-300В4. Возможности наземной российской ПВО дополняются гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования, имеющими дальность полёта 400 километров и скорость 6 Махов. Речь идёт о ракетах Р-37 и Р-37М, которыми оснащаются российские истребители-перехватчики МиГ-31 и истребители Су-35 соответственно.

Издание считает, что эти ракеты могут быть использованы для эффективного отказа самолётам, таким как E-3G, в доступе к боевым пространствам. Данная угроза неоднократно отмечалась американскими источниками высокого уровня.

Кроме того, в начале 2020-х годов ожидается поступление на вооружение ВС РФ зенитной ракетной системы С-500 с дальностью поражения до 600 километров, а также нового истребителя-перехватчика МиГ-41.

В конечном итоге Military Watch Magazine приходит к выводу: если С-500 будут развернуты в Калининграде, Крыму и других областях на западе России, то охват европейского театра военных действий американскими самолётами ДРЛО будет особенно затруднен. Учитывая стоимость платформ AWACS, и E-3 Sentry в частности, ВВС США вряд ли рискнут развернуть их где-нибудь рядом с ожидаемым диапазоном действия российской системы ПВО.