Нюрбург, Германия, , 07:58 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Lamborghini провёл испытания Urus на трассе Нюрбургринг. Ролик с тестов был опубликован на YouTube-канале Automotive Mike.

Этот экземпляр тестируемого Lamborghini был окрашен в ярко-зелёный цвет. Кроссовер приводит в движение четырёхлитровый V8 Group с двойным турбированным наддувом VW Group. Что касается трансмиссии, то она вероятно будет как у Porsche Panamera и Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Сообщается, что вес автомобиля будет примерно на 25% меньше, чем у предыдущей модели Urus.

Напомним, на автосалоне во Франкфурте компания Lamborghini представила самую быструю модификацию своего суперкара Huracan Spyder в кузове «кабриолет». Называется он Huracan Evo. Движок мощностью 640 л. с. позволяет модели разгоняться с 0 до 100 км/час за 2,9 секунды.

Читайте также: В Нидерландах на продажу выставлен Lamborghini Gallardo Offroad