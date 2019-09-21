Мюнхен, Германия, , 10:20 — REGNUM Китайская компания Huawei моментально выпустит обновление, открывающее доступ к программному обеспечению компании Google на смартфонах новой модели, если с неё будут сняты соответствующие санкции администрации США, заявил исполнительный директор Huawei Ричард Ю в ходе презентации смартфона Mate 30 Pro в Мюнхене. Об этом сообщает Android Authority.

Представитель Huawei подтвердил, что новые смартфоны компании серии Mate 30 стали первыми устройствами, на которые не установлено никакого программного обеспечения компании Google, кроме открытой версии ОС Android (Android Open Source Project), являющейся ядром оболочки Huawei EMUI.

Он отметил, что компания стала «разменной монетой» в торговой войне между США и Китаем. Ричард Ю добавил, что рано или поздно это война закончится, и тогда Huawei «за одну ночь» выпустит обновление для смартфонов новой серии, открывающее доступ к приложениям и сервисам Google.

Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в «чёрный список». Это решение предусматривает запрет на сотрудничество Huwei с американскими организациями, а также с международными компаниями, в производственных цепочках которых используется более 25% американских технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября глава потребительского подразделения Huawei Юй Чэндунь заявил, что компания готова перейти на производство центральных процессоров собственной архитектуры, если британский разработчик одноименной архитектуры ARM отзовёт свои лицензии.

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