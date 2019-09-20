Москва, , 23:36 — REGNUM Стрельбы тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» в ходе учений «Центр-2019» попали на видео, которое 20 сентября было опубликовано телеканалом «Звезда» в YouTube.

Российское военное ведомство подчёркивает, что на территории полигона «Донгуз» в Оренбургской области впервые была отработана тактика массированного удара огнемётных систем.

Напомним, боеприпасы тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» обладают термобарическим эффектом и благодаря этому почти не оставляют шансов на выживание на участке, подвергнутому удару «Солнцепека».

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А предназначена для поражения легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях различного типа.

В боекомплект системы ТОС-1А входят неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и дымозажигательном варианте.

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