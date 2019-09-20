Новейший китайский беспилотный летательный аппарат Sharp Sword («Острый меч») будет показан в ходе военного парада в Пекине, посвящённого 70-летию со дня образования Китайской народной республики. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Пекин, , 13:14 — REGNUM Данный беспилотник должен поступить на вооружение НОАК уже к концу 2019 года. БПЛА разработан корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC) совместно с Шэньянским аэрокосмическим университетом. При его создании использовались стелс-технологии.

Основная задача Sharp Sword — ведение разведки и сбора данных в интересах корабельных ракетных систем ВМС Китая. Это позволит ракетам точно поражать цели, находящиеся на расстоянии от 300 до 400 километров. Для уменьшения веса он не будет нести оружия, хотя у него есть два внутренних бомбовых отсека.

По мнению китайских военных экспертов, использование беспилотных летательных аппаратов для авианосцев и военных кораблей является тенденцией во всем мире, и Китай не является исключением.

Эксперты из западных стран высказали мнение, что ряд решений для БПЛА Sharp Sword китайские инженеры взяли от американского палубного беспилотного топливозаправщика MQ-25 Stingray и французского экспериментального палубного БПЛА nEUROn.