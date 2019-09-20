Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Жителей Петербурга практически не заинтересовали новинки от Apple, официальная продажа которых началась в России в пятницу, 20 сентября.

Напомним, в продажу поступила новая линейка телефонов — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказ на новые гаджеты стартовал 18 сентября.

Как сообщает в пятницу петербургское издание «Фонтанка», продавцы фирменного магазина re: Store в популярном торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте были разочарованы: к открытию магазина пришли всего восемь желающих посмотреть на новые смартфоны от Apple.

В предыдущие годы в Петербурге, как и в Москве, к новинкам американской компании интерес был намного больше, а места в очереди в первый день официальных продаж продавались и покупались.

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