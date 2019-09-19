Вашингтон, , 15:45 — REGNUM В сеть выложили список устройств Samsung, которые получат обновление операционной системы до Android 10. Он был опубликован 19 сентября на портале AndroidPure.

Издание отмечает, что такие смартфоны, как Galaxy A8+, A6s, A8s, A7 2018, A40s, J4 Core, J2 Core, J2 Pro, J7 Prime 2, скорее всего, не получат поддержку новой ОС. Galaxy M10s также не попал в список, однако, по мнению автора статьи, это наверняка связано с тем, что компания анонсировала его только вчера, 18 сентября 2019 года.

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Google представила финальную версию операционной системы Android 10 3 сентября 2019 года. Одним из самых главных изменений интерфейса ОС стало появление системы жестовой навигации.

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