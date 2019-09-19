Москва, , 13:14 — REGNUM Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии согласовало программу по проведению добровольного отзыва 288 транспортных средств марки Audi Q3, Volkswagen Golf, Seat Leon. Она представлена ООО «Фольксваген Груп Рус» в России.

Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат машины, реализованные с 2014 года по 2015 год. Причиной отзыва машин с мотором 1,2 л и автомобилей Volkswagen Golf с агрегатами 1,2 л и 1,6 л, заключается в возможном ослаблении винтов крепления корпуса регулятора фаз газораспределения. В результате этого масло может вытечь и попасть на проезжую часть.

«На транспортных средствах необходимо заменить регулятор фаз газораспределения», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в конце августа 2019 года официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор РУС» объявил об отзыве 92 автомобилей в России.

Читайте также: В Китае стартовали продажи самого бюджетного седана Volkswagen