Берлин, , 14:36 — REGNUM Инженеры немецкой компании Rheinmetall Waffe Munition GmbH создали поток излучения мощностью 20 киловатт с помощью лазерного источника. Достичь подобных результатов удалось, опираясь на инновационную лазерную технологию, основанную на спектральной связи. Лазерный источник был построен и введён в эксплуатацию в сотрудничестве с компанией NKT Photonics Technology GmbH. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

В дополнение к блоку спектральной связи ядро лазерного источника мощностью 20 кВт состоит из двенадцати узкополосных волоконных лазерных модулей с дифракционным ограничением качества пучка. В блоке спектральной связи двенадцать отдельных пучков из модулей лазерного волокна соединяются для формирования единого комбинированного пучка через высокоточную диэлектрическую сетку.

Преимущества этого метода соединения заключаются в минимальном рассеивании и обеспечении качества луча из индивидуальных лучей в совмещённом одиночном луче. Данный подход позволяет идти к более высоким уровням производительности путём добавления количества лазерных модулей. В течение следующих двух лет Rheinmetall планирует достичь мощности 100 кВт.

Наряду с модулем наведения луча мощностью 20 кВт и станцией лазерного оружия мощностью 20 кВт Rheinmetall теперь обладает всеми соответствующими основными узлами, необходимыми для модульной, масштабируемой боевой системы лазерного оружия класса 20 кВт, подходящей для наземного, воздушного и морского развёртывания.