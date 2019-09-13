Франкфурт-на-Майне, Германия, , 12:17 — REGNUM Разрабатываемый Mercedes-AMG GT Black Series сможет побить рекорд модели Lamborghini Aventador SVJ на Нюрбургринге, преодолевшей трассу за 6:44,97секунд. Об этом на автомобильной выставке во Франкфурте заявил глава AMG Тобиас Мёрс, сообщает портал 32cars.ru.

У модели будет двухцилиндровый восьмиклапанный 700-сильный двигатель F1 рабочим объёмом 4 л. Однако это будет не тот мотор, который в настоящее время устанавливается в некоторых моделях бренда. У движка будет тот же блок и головки цилиндров, что и M178 V8, но это будет «не типичный AMG V8».

Стоит отметить, что авто не будет оснащаться электрическим агрегатом. В качестве коробки передач у новинки будет установлен «автомат».

Напомним, рестайлинговая модель, основанная на трековой R-версии Mercedes-AMG GT, стала мощнее на 295 «лошадей». Тюнеры из ателье Posaidon увеличили мощность движка авто с 585 л. с. до 880 л. с.

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