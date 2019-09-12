Шэньчжэнь, Китай, , 10:29 — REGNUM В сети появилось детское фото основателя китайского технологического гиганта компании Huawei миллиардера Жэнь Чжэнфэя с семьей, сообщает ИА REGNUM

Жэнь Чжэнфэй с матерью, братьями и сестрами Sohu.com

На детской фотографии видно 11-летнего Жэня в его родной провинции Гуйчжоу, где он стоит «лесенкой» вместе со своей матерью, а также шестью младшими братьями и сёстрами.

Жэнь родился в Чжэньмин-Буи-Мяосском автономном уезде города Аньшунь провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая 25 октября 1944 года. Дед Жэня производил ветчину в соседней провинции Чжэцзян, а его отец Жэнь Мосюнь изучал экономику в 30-е годы, однако не окончил университетское образование из-за смерти отца, после чего устроился школьным учителем. Мать Жэнь Чжэнфэя — Чэнь Юаньчжао также была школьным учителем.

В 1963 году Жэнь покину родную провинцию, чтобы получить образование в Институте гражданского строительства и архитектуре города Чунцина. После его окончания начал изучать электронику самостоятельно по учебникам Рабочего университета Шанхая. Его страсть к электронике только усиливалась с годами.

Жэнь Чжэнфэй во время службы в армии Tech.sina.com.cn

В 1974 году он поступил на военную службу в инженерно-строительные войска. Позднее в статусе военного инженера он оказался в подразделении информационных технологий исследовательского института НОАК. С военной службы Жэнь ушел в 1983 году в статусе заместителя командира полка без присвоения воинского звания из-за массового сокращения в рядах армии.

Сове детище компанию Huawei Жэнь основал в 1987 году по переезду в город Шэньчжэнь провинции Гуандун в возрасте 43 лет. С тех пор его компания превратилась в один из крупнейших в Китае и мире гигантов в области высоких технологий, который производит целый спектр продуктов: от сотовых телефонов и ноутбуков, до инфраструктуры и оборудования связи пятого поколения 5G. Влияние компании в мире столь велико, что она пошатнула позиции американских гигантов в целом ряде областей. Это привело к торговым и информационным атакам на нее со стороны США.