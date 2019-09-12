Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Американская компания General Motors отзывает около 3,5 млн автомоблей в США из-за неисправности в работе вакуумного усилителя тормозной системы, сообщает агентство Reuters.

Автомобиль Chevrolet Silverado Bull-Doser

Сообщается, что будут отозваны модели автомобилей Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, GMC Yukon, Chevrolet Silverado и GMC Sierra, произведенные в период с 2014 по 2018 год. Причиной отзыва автомобилей стал конструктивный недостаток в вакуумном усилителе тормозной системы.

Ранее, в сентябре 2018 года, General Motors уже отзывала более миллиона автомобилей в Соединенных Штатах. Тогда причиной стали проблемы с электрическим усилителем руля, ставшие причиной более 30 аварий.